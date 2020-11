Donald Trump, il retroscena: "Ha giò chiamato Murdoch". Scenario imprevedibile: presidente sotto attacco dei pm?

06 novembre 2020 a

La vittoria di Joe Biden negli Usa è molto vicina. E in molti si chiedono che fine potrebbe fare Donald Trump in caso di sconfitta. Potrebbe diventare il capo dell'opposizione ed eventualmente lanciare subito un'altra campagna per candidarsi alle primarie repubblicane del 2024. Ma è ancora tutto da vedere. Secondo le indiscrezioni raccolte dai media americani e rilanciate dal Corriere della Sera, il capo della Casa Bianca starebbe già pensando a un piano B: potrebbe fondare un'altra tv, la sua Fox personale. Anche perché pare che con l'emittente televisiva non ci siano al momento buoni rapporti.

Infatti Trump, qualche giorno fa, avrebbe chiamato infuriato l'editore Rupert Murdoch, perché il canale tv Fox News (tradizionalmente conservatore) aveva assegnato la vittoria in Arizona al dem Joe Biden nonostante il conteggio apparisse in bilico e lo spoglio fosse ancora in corso. A far arrabbiare il presidente è stata anche la lentezza dell'emittente nel dichiarare la sua di vittoria in Florida. Donald Trump, quindi, ha chiesto a Murdoch di correggere l'"errore" sull'Arizona, ma l'editore si è rifiutato. Un altro scenario post elezioni per il tycoon potrebbe essere, poi, quello delle battaglie legali e dello scontro con i pm. Come ricorda il Corriere, infatti, sugli affari del privato cittadino Donald Trump campeggia ancora la nuvola giudiziaria, visto che la procura di Manhattan non ha mai smesso di indagare.

