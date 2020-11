Joe Biden, il video sui brogli: "Abbiamo la più estesa organizzazione di frode di voti". Scrutini interrotti nella notte, poi il ribaltone anti-Trump

07 novembre 2020 a

"Con Obama, abbiamo allestito la più estesa e inclusiva organizzazione di frode di voti nella storia della politica americana". Parola di Joe Biden. Un video di pochi secondi, un lapsus clamoroso in campagna elettorale per l'ormai futuro nuovo presidente americano. Un filmato che sta ora facendo il giro della rete, rilanciato dai sostenitori di Donald Trump, il presidente uscente che ha accusato apertamente di brogli lo sfidante democratico e che ora annuncia una pioggia di ricorsi dopo lo spoglio degli stati decisivi Pennsylvania, Georgia, Nevada e Arizona. Biden, non nuovo a clamorose gaffe mediatiche, forse intendeva l'esatto opposto, cioè un sistema anti-frodi elettorali, ma l'effetto più che comico è inquietante, alla luce di quanto accaduto in questi giorni.

Peraltro, alcuni grafici hanno mostrato come lo scrutinio sia stato interrotto per qualche ora, e dopo averlo ripreso le tendenze si siano "miracolosamente" invertite con una sorta di "linea verticale" a favore di Biden. "Statisticamente, è un fatto impossibile", fanno notare i sostenitori della teoria dei brogli. Peraltro, alcuni Stati alla vigilia delle elezioni hanno modificato le regole di voto via posta, togliendo l'obbligo di firmare la lettera con la propria preferenza. Tutto pane per chi non crede alla legittimità dell'elezione imminente di Biden.

