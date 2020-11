Moglie scopre le corna da un video della polizia, lui arriva in centrale con l'amate: finisce malissimo

15 novembre 2020 a

Il modo peggiore per scoprire che il marito ti tradisce? Forse, dalle telecamere a circuito chiuso. Un caso, spiazzante, che arriva dalla Cina e di cui dà conto Dagospia. Una scena andata in onda in tv durante il reality Guard West Jiefang Road, che segue la polizia mentre segue i casi da risolvere nella città di Changsha. E quella notte gli agenti davano la caccia a un uomo che aveva aggredito un gruppo di ragazzi fuori dall'ascensore di un palazzo. E l'uomo in questione era il marito della donna. Il punto è che il fedifrago, dopo la rissa, si era dato alla macchia, così la polizia ha contattato la moglie per chiederle di andare in centrale per riconoscerlo. E nel video mostrato dalla polizia, poco prima che si scatenasse la rissa, l'uomo baciava la sua amante in modo appassionato. Davanti agli agenti, la cornuta è scoppiata in lacrime, affermando di non sapere che l'uomo avesse un amante, anche se ogni notte usciva mentre lei restava a casa ad accudire il figlio. Poco dopo, il marito si è presentato in centrale. Ma con l'amante. E senza degnare di uno sguardo la moglie. Un video sconcertante, che potete vedere qui sotto.

