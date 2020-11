Donald Trump, il raptus: "Sei licenziato". Chi caccia in malo modo dalla Casa Bianca (per una frase sbagliata)

18 novembre 2020 a

a

a

Il presidente americano Donald Trump ha silurato il responsabile per la cybersicurezza Chris Krebs per aver definito le elezioni 2020 le più sicure della storia. "Le recenti dichiarazioni di Chris Krebs sulla sicurezza delle elezioni 2020 sono state molto inaccurate, in quanto di sono state frodi, quali il voto da persone di morte. Per questo con effetto immediato Krebs è licenziato da direttore della cybersicurezza e della sicurezza dell'infrastruttura", ha twittato Trump.

"Bombardamento nucleare". Mondo con il fiato sospeso, voci sull'ultima mossa di Trump: obiettivo estremo

Una scelta che suscieterà ancora polemiche vista la situazione di transizione in attesa dell'annuncio ufficiale della vittoria di Joe Biden, ma che l'attuale inquilino della Casa Bianca ha effettuato con solo obiettivo che è quello di ritardare o quantomeno portare avanti l'idea di ricorrere contro il voto presidenziale del 3 novembre. Se dovesse invece passare la linea delle elezioni sicure e quindi no brogli, per Trump rischia di compromettersi l'eventuale e annunciato ricorso alla Corte Suprema, dove i giudici di fede trumpiana sono in maggioranza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.