Meghan Markle, una lettera inventata? "Non l'ha scritta lei". Un vergognoso falso: in tribunale possono rovinarla

18 novembre 2020 a

Meghan Markle potrebbe perdere la battaglia legale contro il tabloid Daily on Sunday, chiamato in causa per aver pubblicato una lettera privata inviata dalla duchessa al padre. Si sta già parlando di sconfitta in Tribunale per la Markle perché alla base della vicenda ci sarebbe una grossa bugia. Secondo la moglie del principe Harry, la pubblicazione di una lettera "privata e riservata" viola la legge sulla protezione dei dati sensibili e il diritto d’autore. Ecco perché ha chiesto anche un risarcimento danni. Tuttavia, dai documenti del Tribunale emerge che la lettera al padre Thomas Markle è stata redatta insieme allo staff di Kensington Palace. Se questo venisse confermato, cadrebbero le accuse di violazione del "diritto d'autore". Intanto l'ex attrice è riuscita a ottenere lo slittamento dell'udienza di un anno, alimentando così anche i gossip su una presunta seconda gravidanza.

