Meghan Markle, il drammatico racconto dell'aborto: "Mi sono accasciata sul pavimento, come ho perso il mio 2° figlio"

"Ho avuto un aborto spontaneo", la confessione arriva da Meghan Markle, che sul New York Times ha scritto un editoriale dal titolo "Le perdite che condividiamo", per raccontare la tragica esperienza. Il doloroso episodio risale a una mattina dello scorso luglio, quando la duchessa di Sussex portava in grembo il secondo figlio del principe Harry. I due avevano dato il benvenuto al primogenito Archie nel maggio del 2019. Tra le righe dell'articolo, firmato solo "Meghan Markle, attivista e madre", l'ex attrice americana ha fotografato il momento esatto in cui ha capito ciò che stava accadendo: "Mentre stringevo il mio primogenito sapevo che stavo perdendo il mio secondo figlio". Poi alcuni dettagli: "Dopo aver cambiato il pannolino ad Archie, ho avvertito un forte crampo e mi sono accasciata sul pavimento con lui fra le braccia, mormorando una ninna nanna per tenerci calmi entrambi. Ma il tono allegro contrastava con la mia sensazione che qualcosa non stesse andando per il verso giusto", ha spiegato la duchessa.

Meghan Markle è andata avanti con il racconto: "Alcune ore più tardi ero stesa in ospedale, tenendo la mano di mio marito. Sentivo il calore del suo palmo e gli ho baciato le nocche. Avevamo entrambi il volto bagnato dalle lacrime". Nel suo editoriale, la moglie di Harry ha spiegato che l'elaborazione di un dolore inizia da due semplici parole "come stai?". E infatti poi ha continuato: "Seduta in un letto d’ospedale, guardando il cuore di mio marito che si spezzava mentre cercava di trattenere il mio in frantumi, ho capito che l’unico modo per iniziare a guarire è chiedere: 'Stai bene?'". Parlando dell'aborto, la Markle ha affermato che "perdere un figlio significa portare con sé un dolore quasi insopportabile". Ecco perché secondo la duchessa, per guarire bisogna preoccuparsi degli altri e condividere la sofferenza, di qualsiasi sofferenza si tratti. E infine, rivolgendosi ai lettori, ha concluso: "State bene? Noi ce la caveremo".

