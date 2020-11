Stati Uniti, delirio dell'infermiera negazionista: "Cosa dicono i miei colleghi?". Gesto vergognoso, ma c'è il video: licenziata

30 novembre 2020 a

La signorina che vedete nella foto era un'infermiera del Salem Health Hospital, in Oregon, Stati Uniti, la cui grottesca parabola è stata raccontata dal Daily Mail. Il punto è che la bionda ha postato sul suo profilo TikTok una foto in cui si palesava senza mascherina e, soprattutto, in cui derideva chi prendesse precauzioni contro il coronavirus per evitare il contagio. Un discreto delirio. Che le è costato il lavoro: la struttura, infatti, la ha licenziata in tronco. La donna lavorava nel reparto di oncologia, e nel video incriminata diceva: "Chissà cosa farebbero i miei colleghi se scoprissero che non indosso la maschera quando sono fuori e che permetto ai miei figli di incontrare gli amici". Insomma, esaltava il fatto di non rispettare le regole. Video che non è passato inosservato, nemmeno ai vertici della struttura, con i quali la donna ha provato a giustificarsi affermando che le immagini erano state girate fuori dall'orario di lavoro. Difesa piuttosto debole.

