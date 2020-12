Coronavirus, record di contagi e decessi in Germania: "Subito lockdown". Terza ondata, il precedente che spaventa l'Italia

11 dicembre 2020 a

In Germania preoccupa la nuova impennata di casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore ci sono stati oltre 32 mila nuovi contagi (32,734). In aumento anche i decessi: con 604 vittime: superato il record di due giorni fa, pari a 568 morti, quando la cancelliera Angela Merkel, in un discorso al Bundestag, aveva rivolto un nuovo appello ai tedeschi definendo "inaccettabile" il prezzo di un numero così alto di vittime. Insomma, sembra essere già arrivata una catastrofica terza ondata. Un precedente che spaventa tutta Europa, Italia compresa.

Così la Germania ora da un lockdown parziale, cominciato all'inizio del mese scorso con la chiusura di ristoranti e bar e con scuole e negozi aperti, ha deciso oggi con l'aggravarsi della situazione e l'aumento dei numeri negativi, che per ridurre il numero di contagi potrebbe essere necessario un "lockdown forzato" almeno fino al 10 gennaio. ''Il lockdown per il Covid-19 verrà esteso'', ha detto il ministro dell'Economia tedesco Peter Altmaier, "servono misure più rigide e prolungate''. Nel frattempo la cancelliera è tornata a parlare anche di vaccini: "Dovranno arrivare nello stesso momento i n tutti i Paesi Ue. Non so se poi le vaccinazioni verranno fatte esattamente alla stessa ora, ma l'obiettivo è avere accesso ai vaccini nello stesso momento in tutti gli Stati dell'Ue", ha spiegato la Merkel.

