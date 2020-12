Donald Trump, ora è finita: bocciato il ricorso in Texas, impossibile "rovesciare la sconfitta elettorale"

12 dicembre 2020 a

Non c’è più speranza per Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti non ha accolto il ricorso del Texas per invalidare i risultati elettorali nei quattro stati chiave che hanno dato la vittoria a Joe Biden. Una pietra tombale sul desiderio del tycoon di "rovesciare la sconfitta elettorale". In un breve ordine si legge che lo stato del Texas non ha nessun diritto legale di contestare "il modo in cui un altro Stato svolge le proprie elezioni", Già nei giorni scorsi, inoltre, la Corte aveva bocciato un ricorso dei repubblicani della Pennsylvania per annullare la vittoria del dem nello stato, dove ha vinto con un vantaggio di 81mila voti. Per il ricorso del Texas, tutti e nove i giudici supremi hanno espresso parere contrario, anche i tre nominati da Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barret. Intanto si avvicina una data cruciale, il 14 dicembre, giorno in cui il Collegio Elettorale ratificherà in modo definitivo la vittoria di Joe Biden.

