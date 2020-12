Coronavirus, finto Babbo Natale infetta un intero ospizio: lo sconvolgente numero di contagi, si rischia una strage

15 dicembre 2020 a

Babbo Natale è immune al coronavirus. Maria van Kerkhove, responsabile dell’Oms per la gestione della pandemia, ha parlato troppo presto. Lo aveva fatto per rispondere alle preoccupazioni dei bambini di tutto il mondo angosciati dal coronavirus e con la paura che il Covid quest'anno colpisse Santa Claus con il rischio di non recapitare i tanto agognati regali. "Comprendo la preoccupazione visto che è un anziano vi posso assicurare che è immune al virus", le parole della dirigente. Sta bene, così come sua moglie, sono entrambi molto occupati", aveva anche detto in modo scherzoso per rendere più reale la bugia la Van Kherkove che però aveva anche ammonito i più piccoli di rispettare il distanziamento con Babbo Natale.

Ma i fatti e la cronaca hanno smentito il dolce intento della dirigente dell'Oms. arriva dal Belgio infatti la notizia che uno focolaio Covid è esploso all’interno di un ospizio per colpa proprio di Babbo Natale. Un figurante infatti vestito da Santa Claus si sarebbe infatti rivelato un “super-diffusore” del virus, contagiando decine e decine di ospiti di quella casa di riposo nonché membri del personale sanitario lì impiegato, ricorda il Giornale. In Belgio, tra l'altro, c'è il più alto numero di morti da coronavirus per milione di abitanti. I contagi locali aumentano di oltre 2mila unità al giorno. In finto Babbo Natale avrebbe trasmesso il Covid a 61 anziani e a 14 dipendenti della struttura.

