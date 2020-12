Kate e William, la foto che fa indignare il Regno Unito: ecco come sono stati beccati in pieno dramma Covid

22 dicembre 2020 a

Kate e William violano le regole anti Covid e Londra si indigna. A far discutere è una foto in cui si vedono i duchi di Cambridge all’interno di un gruppo di nove persone insieme ai tre figli. Stando al Daily Mail, la coppia - insieme ai figli George, Charlotte e Louis – avrebbe incontrato il principe Edward e la sua famiglia, composta dalla moglie e dai due figli, a Sandringham. Così facendo, avrebbero violato la “regola delle sei persone”, imposta dal governo per contenere i contagi da Covid. Pare che i due gruppi si siano incontrati per una passeggiata in un’area pubblica e il tutto sarebbe accaduto domenica sera. Le due famiglie si sarebbero riunite nella contea del Norfolk, ma pare che la loro intenzione non fosse quella di incontrarsi come un gruppo di nove persone, secondo ciò che dichiarano fonti reali.

A fotografare la coppia reale, su cui poi si è scatenata una vera e propria bufera, sono stati alcuni cittadini. Secondo uno di loro, in particolare, “è stato davvero piuttosto palese” che William e Kate stessero violando le disposizioni anti-Covid. E ha aggiunto: “Forse esiste una regola per loro e un’altra per tutti noi”. Al momento, infatti, nella contea del Norfolk sono attive determinate regole, come quella secondo cui non è possibile incontrarsi con più di sei persone di altri nuclei familiari. E la norma va rispettata sia al chiuso che all’aperto. Ecco il perché dell’ultima polemica. Chi viola questa regola rischia di ricevere una multa di ben 6400 sterline.

