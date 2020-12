Skylar Mack, esce di casa e finisce in galera alle Cayman: coronavirus, il dramma di questa ragazza

23 dicembre 2020 a

Un drammatico errore, quello commesso dalla ragazza che vedete nella foto, Skylar Mack, di 18 anni, studentessa di medicina alla Mercer University in Georgia, Stati Uniti. La ragazza è stata condannata a quattro mesi di prigione, poi ridotti a due, insieme al fidanzato 24enne, Vanjae Ramgeet, per aver violato la quarantena di 14 giorni nelle Isole Cayman. In carcere per aver violato la quarantena per coronavirus. Il punto è che Skylar era partita il 27 novembre per vedere il suo uomo prendere parte al campionato nazionale di moto d'acqua. Il punto è che arrivata alle Cayman, la ragazza avrebbe dovuto restare in isolamento per 14 giorni. Al contrario si è sottoposta a un tampone, il cui esito negativo la ha convinta ad uscire di casa per assistere alla gara di Vanjae. Ma gli organizzatori, che la conoscevano, la hanno denunciata e hanno chiamato la polizia: i due sono stati condannati, lei per aver infranto le regole e lui per averla aiutata a farlo. Dunque, 60 giorni in prigione. Senza sconti.

