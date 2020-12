Donald Trump, durissimo attacco del NY Post di Murdoch: "Basta con questa farsa, è un colpo di Stato"

28 dicembre 2020 a

Una fine durissima da digerire, per Donald Trump. Soprattutto dopo il durissimo attacco del New York Post piovuto nelle ultime ore. Già, anche il quotidiano di Rupert Murdoch abbandona il presidente uscente degli Stati Uniti. E lo fa con l'ultimo strappo, quello definitivo, il più brutale. Un editoriale al vetriolo, in cui viene contestato il fatto che Trump non voglia riconoscere la vittoria di Joe Biden. Come riporta Dagospia, sul NY Post si legge: "È ora di porre fine a questa oscura farsa. Stai tifando per un colpo di Stato antidemocratico, ma la tua eredità è al sicuro. Smetti di pensare al 6 gennaio e pensa ai ballottagi del 5 gennaio. Se la Georgia cade, tutto è a rischio". Ma non solo. Stando ad alcune indiscrezioni, inoltre, Murdoch vorrebbe convincere Trump a mollare subito la Casa Bianca comprando per 100 milioni di dollari i diritti delle sue memore presidenziali. Accetterà?

