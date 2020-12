Donald Trump "sfrattato" e umiliato, le e-mail alla Casa Bianca: "Svuotare gli armadi e pulite il frigorifero"

30 dicembre 2020 a

a

a

Avviso di sfratto a Donald Trump. Il presidente uscente degli Stati Uniti, dopo le elezioni presidenziali, deve cedere la Casa Bianca a Joe Biden. Eppure il tycoon che ha sempre tergiversato denunciando brogli alle urne, non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo posto. "Iniziate a svuotare scrivanie ed armadi, pronti a lasciare a partire dal 4 gennaio" è il tenore - rivelato dal Messaggero - delle e-mail ricevute dallo staff di The Donald in vista del cambio della guardia e dell'insediamento del nuovo presidente degli Usa.

Melania Trump? Non proprio: la copertina che fa sbroccare The Donald, parole pesantissime e Michelle Obama demolita

Non solo, perché un chiaro messaggio viene inviato anche personale. A questo - prosegue il quotidiano romano - si invita a "ripulire i frigoriferi e i forni a microonde" messi a disposizione dello staff e a "riconsegnare la cancelleria e tutto il materiale da ufficio di cui si è in possesso entro il 28 dicembre".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.