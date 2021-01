Giacarta, Boeing 737 della Sriwijaya Air scompare dai radar: a bordo 62 persone

09 gennaio 2021 a

Un aereo passeggeri con più di 62 persone a bordo è scomparso poco dopo il decollo dalla capitale indonesiana Giacarta. Stando alle prime ricostruzioni il Boeing 737 della Sriwijaya Air ha perso i contatti sulla rotta per Pontianak, nella provincia del Kalimantan occidentale. Secondo il sito che monitora i voli, Flightradar24.com, l’aereo ha perso più di 10.000 piedi di altitudine in meno di un minuto. A fornire qualche informazione in più è il capitano della guardia costiera di Trisula che alla tv locale ha detto: "L'aereo è caduto in mare - fa sapere il China Daily -. La squadra di soccorso ha recuperato i primi resti umani dalle acque dove è avvenuto il disastro", ha poi aggiunto l’ufficiale.

