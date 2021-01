Donald Trump sospeso dai social, Francia e Germania condannano Twitter: "Problematico e scioccante"

11 gennaio 2021 a

Francia e Germania bocciano la decisione di zittire il presidente degli Stati Uniti su tutti i social. "La cancelliera Angela Merkel ritiene problematico che sia stato bloccato in modo completo l'account Twitter di Donald Trump", ha fatto sapere il portavoce Steffen Seibert durante una conferenza stampa a Berlino. Anche il Paese di Emmanuel Macron, poi, ha condannato la scelta di Twitter di sospendere in maniera permanente l’account del tycoon, sottolineando che regolamentare la rete non spetta ai colossi del web. A prendere la parola è stato il ministro dell’Economia Bruno Le Maire: “Ciò che mi sciocca è che sia Twitter a decidere di chiudere il profilo di Trump. La regolamentazione dei colossi del web non può avvenire attraverso la stessa oligarchia digitale”, ha dichiarato ai microfoni di radio France Inter.

