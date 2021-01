Unione europea, via libera agli insetti in tavola: larva della farina, chi deve stare molto attento a cosa mangia

14 gennaio 2021 a

Gli insetti arrivano nei nostri piatti. La larva gialla del "tenebrio molitor", meglio nota come "larva della farina", potrà essere mangiata intera, purché essiccata, oppure sbriciolata in farina da usare per preparare biscotti, pasta o barrette da snack. Potrebbe essere il primo insetto a ottenere l'autorizzazione per la messa in commercio in Europa a scopi alimentari. Come spiega La Stampa, non c’è ancora un via libera definitivo, ma l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha dato la sua prima autorizzazione. In alcuni Paesi, come il Belgio, gli insetti si trovano senza problemi direttamente sugli scaffali dei supermercati, mentre in Italia ciò non è ancora possibile: la vendita degli insetti è consentita solo come cibo per animali. Dopo il primo passaggio all'Efsa, serviranno altri step per lo sbarco delle larve essiccate sulle tavole di tutta Europa. Nel giro di 6-7 mesi la Commissione dovrebbe proporre la loro commercializzazione nel mercato unico e gli Stati dovranno poi approvarla.

Gli esperti dell'Agenzia, come riporta La Stampa, non hanno rilevato svantaggi dal punto di vista nutrizionale e gli studi di tossicità non hanno riscontrato problemi di sicurezza. Anzi: il verme giallo essiccato è ricco di proteine, grassi e fibre. Potrebbero esserci reazioni allergiche solo da parte di chi presenta allergie ai crostacei e agli acari della polvere. "La nostra valutazione del rischio è un passo decisivo e necessario nella regolamentazione dei nuovi alimenti, in quanto aiuta i responsabili politici dell’Ue a prendere decisioni basate su dati scientifici e a garantire la sicurezza dei consumatori", ha spiegato Ermolaos Ververis, esperto scientifico dell’Efsa. Secondo una ricerca della Coldiretti, però, al 54% degli italiani non piacerebbe mangiare insetti.

