Donald Trump, proseguono le donazioni nelle casse dei repubblicani: dopo le elezioni raccolti 255,4 milioni

Non sarà più presidente degli Stati Uniti, ma Donald Trump non perde la capacità di raccogliere consensi. E non solo. In otto settimane, esattamente dopo le elezioni, il tycoon più famoso d'america e il partito repubblicano hanno raccolto la cifra complessiva di 255,4 milioni di dollari.

A diffondere l'importo delle donazioni arrivate nelle case dei repubblicani è il New York Times che parla di 207,5 milioni raccolti nel solo mese successivo al voto. Un numero che, stando ai nuovi dati complessivi, mostra comunque un rallentamento delle donazioni, particolarmente accentuato dopo il 14 dicembre, giorno in cui il collegio dei grandi elettori ha ufficialmente incoronato Joe Biden presidente.

