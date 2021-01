Donald Trump e l'impeachment, Joe Biden avanti veloce: "Il processo va fatto"

26 gennaio 2021 a

a

a

"Il processo va fatto": a parlare è il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in riferimento all'impeachment del suo predecessore, Donald Trump. Il capo della Casa Bianca ha spiegato - in una breve intervista alla Cnn - che il processo potrebbe avere effetti sulla sua agenda legislativa e sui candidati al governo, ma ha detto anche che avrebbe "un effetto peggiore se non si facesse". Intanto la Camera ha trasmesso al Senato l’articolo per l’impeachment di Trump, accusato di incitamento all’insurrezione per l’assedio a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio. Il tycoon è il primo presidente della storia americana ad essere stato messo formalmente sotto accusa per due volte in un mandato. Il processo di Trump al Senato inizierà l'8 febbraio.

Prima mossa di Biden nella Stanza Ovale: sfregio a Trump, "levate il pulsante rosso". Sconcerto alla Casa Bianca, a cosa serviva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.