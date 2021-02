Melania Trump, il segreto inconfessabile: "Dove passa tutta la giornata. E a cena...", radicale cambio nella sua vita?

13 febbraio 2021 a

Una nuova vita per Melania Trump. L'ex first lady degli Stati Uniti ha ufficialmente detto addio alla Casa Bianca. In tutto e per tutto. Un vero e propio cambio di passo. Soffiate vogliono che la moglie di Donald Trump si stia godendo di un ritmo di vita tranquillo da quando si è trasferita a Mar-a-Lago, in Florida. "Va alla spa, pranza, va alla spa (di nuovo) e cena con Paperino nel patio", ha detto chi la conosce bene ai microfoni della Cnn. E ancora: "Non è insolito che Melania trascorra molte ore al giorno lì alla spa, godendo dei benefici a sua disposizione, spesso andando due volte nell'arco di 24 ore, per massaggi, cura delle unghie, trattamenti per il viso o altri elementi del menu". Addio dunque impegni costituzionali. "L'ex first lady si è lasciata mentalmente alle spalle Washington, a differenza di suo marito Donald".

Eppure qualcosa alla bella Melania non va proprio giù. Si tratta delle troppe attenzioni rivolte a Jill Biden, nuova first lady nonché moglie del presidente Joe Biden. Jill è infatti apparsa insieme al marito sulla copertina di People questa settimana e ha rilasciato un'intervista alla rivista Parents. La first lady non ha perso tempo e si è anche dedicata a diversi impegni più o meno istituzionali (Super Bowl compreso).

Un modo di viversi la Casa Bianca, quello di Jill, completamente differente rispetto alla schiva Melania. Ma per la moglie del tycoon ci sarebbe ben altro. Ossia il pregiudizio dei media. "Melania non ha intenzionalmente utilizzato la stampa come meccanismo di difesa", ha detto l'ex amica di Trump Stephanie Winston-Wolkoff. "Donald era più turbato dal fatto che Melania non ricevesse le copertine delle riviste di quanto non lo fosse Melania". Insomma, un piccolo smacco che l'ex first lady americana ancora non riesce a perdonare.

