Meghan Markle e Harry, cala la scure della Regina Elisabetta: "Siete fuori", cacciati dalla famiglia reale

Meghan Markle e il principe Harry sono ufficialmente fuori dalla Royal Family. La Megxit, iniziata un anno fa, si è conclusa oggi definitivamente: la Regina Elisabetta ha privato i duchi di Sussex dei loro titoli di patroni di una serie di attività affidate in quanto membri della famiglia reale. Il secondogenito di Carlo e Diana, inoltre, perde anche i titoli relativi ai ruoli onorifici militari. Lo ha annunciato Buckingham Palace.

E' stato precisato, comunque, che la Sovrana ha comunicato la sua decisione alla coppia "in una lettera, dopo una conversazione con il Duca". Conversazione nella quale Harry ha confermato definitivamente la rinuncia allo status di membri senior della Royal Family. Il principe e la sua consorte, che poco fa hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio, hanno deciso infatti di lasciare il Regno Unito e tutti gli oneri di corte in nome di una maggiore autonomia, ma anche di una maggiore privacy.

I due vivono adesso negli Stati Uniti. Lì si tengono impegnati in vari modi, tra documentari e podcast. Intanto, tra qualche giorno - il 7 marzo - andrà in onda la loro intervista a Oprah Winfrey. Si tratta del primo colloquio pubblico di Harry e Meghan dopo la decisione di lasciare la famiglia reale. La notizia avrebbe già messo in allarme gli inquilini di Buckingham Palace, soprattutto il fratello di Harry, William. La preoccupazione che venga detto qualcosa di troppo è tanta.

