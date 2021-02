Angela Merkel rifiuta il vaccino AstraZeneca: "Non è consigliato per la mia età"

26 febbraio 2021 a

Angela Merkel non ha voluto farsi iniettare la dose contro il coronavirus: "Io ho 66 anni e non appartengo al gruppo per cui AstraZeneca è consigliato" ma "è un vaccino affidabile, efficace e sicuro ed è stato approvato dall'agenzia europea del farmaco e in Germania consigliato fino ai 65 anni di età".

La cancelliera Merkel doveva sottoporsi al vaccino anti-Covid davanti alle telecamere per convincere i tedeschi a seguirla ma in un'intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha spiegato che non si farà iniettare la dose del siero AstraZeneca.

Il vaccino AstraZeneca in Germania non è approvato per gli over 65 perché non ci sono dati clinici sufficienti a dimostrare la sua efficacia nelle persone più anziane. Ma in tutta Europa, sostiene il Guardian in una inchiesta clamorosa, quattro dosi su cinque del vaccino anti Covid di AstraZeneca non sono ancora state utilizzate. Analizzando i dati dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) e di altre fonti ufficiali, si stima che 4.849.752 dosi delle 6.134.707 distribuite tra i 27 Paesi Ue debbano ancora essere somministrate.

Un fattore significativo di questa situazione potrebbe essere la decisione delle autorità di Francia, Germania, Italia e Polonia di raccomandare il vaccino Astrazeneca solo per le persone di età inferiore ai 65 anni e l'incapacità logistica di destinare il vaccino a classi di età più giovani. Un altro fattore potrebbe essere anche la riluttanza di molti cittadini a farsi somministrare il vaccino Astrazeneca, dopo la campagna di stampa che ne ha messo in discussione la sicurezza e l'efficacia. Come ha ammesso la stessa cancelliera tedesca tra gli europei c'è un "problema di accettazione" del vaccino anglo-svedese. E la cosa la riguarda direttamente visto che è stata lei la prima a non farselo iniettare e a non dare il "buon esempio".

