Carla Bruni sta col marito Nicolas Sarkozy dopo la condanna: "Che folle implacabilità amore mio"

Carla Bruni difende Nicolas Sarkozy. Dopo che l’ex presidente francese è stato condannato per traffico di influenza e corruzione, l'ex modella ha pubblicato un post su Instagram: “Che folle implacabilità amore mio… la lotta continua, emergerà la verità”. La Bruni lo ha postato con tanto di hashtag #injustice. Il tutto accompagnato ad una romantica foto di lei insieme a Sarkozy.

Sarkozy ha sempre provato a discolparsi, respingendo le accuse, ma il presidente del tribunale ha prospettato come soluzione quella di far scontare all'ex presidente della Repubblica francese un anno di pena ai domiciliari con tanto di braccialetto elettronico per evitare il carcere. I legali, intanto, hanno fatto sapere di avere intenzione di appellare la sentenza.

Questo stesso mese c'è una altra grana da risolvere per Sarkozy: dovrà fare i conti con un altro processo che coinvolge 13 persone. Le accuse, in questo caso, riguardano il presunto finanziamento alla sua campagna elettorale del 2007 da parte della Libia. Tra l'altro non è la prima volta che un presidente francese subisce una condanna penale. Nel 2011, infatti, anche Jacques Chirac era stato condannato a due anni per aver appoggiato alcune assunzioni di favore all’interno del comune di Parigi. Nel caso del predecessore di Sarkozy, però, non ha dovuto scontare alcuna pena.

