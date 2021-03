Meghan Markle a Oprah Winfrey: "I reali preoccupati solo del colore della pelle di Archie. Pensai al suicidio"

08 marzo 2021 a

Una famiglia di razzisti la cui "preoccupazione" era "quanto sarebbe stata scura la pelle del figlio". Con questa pesantissima accusa alla famiglia reale comincia l'intervista di Meghan Markle e del principe Harry nel salotto di Oprah Winfrey. "Non solo non ero protetta, ma erano disposti a mentire per proteggere altri membri della famiglia, e non erano disposti a dire la verità per proteggere me e mio marito". La famiglia reale, attacca Meghan, che ha anche annunciato che questa estate nascerà la loro bambina, "non voleva che nostro figlio fosse principe". Archie, insomma, non avrebbe ricevuto la protezione destinata agli altri bimbi della famiglia reale. "Non volevo più vivere, ho pensato al suicidio", rivela la moglie di Harry che quando parlò delle sue difficoltà e del fatto che avesse bisogno di un supporto psicologico, la risposta dello staff della famiglia reale fu che un percorso di quel genere avrebbe "danneggiato" l'immagine della famiglia.

E non finisce qui. Anche Harry attacca la sua famiglia e racconta che la Regina ha tagliato i fondi a lui destinati all'inizio del 2020, dopo aver annunciato l'intenzione di ritirarsi dai suoi ruoli. Lui e Meghan utilizzano quindi i soldi che sua madre, la principessa Diana, gli ha lasciato in eredità. La sua preoccupazione era che si ripetesse quanto successo a Lady D, ha raccontato Harry ripensando ai difficili mesi passati da lui e la moglie Meghan dopo il matrimonio. Nell'intervista, il principe dice di essere stato "in trappola" nella famiglia reale prima che Meghan lo aiutasse a liberarsi. Alla domanda se si sarebbe dimesso dai suoi doveri reali senza incontrare Meghan, Harry risponde: "Non sarei stato in grado di farlo, perché anch'io ero intrappolato", fino al "momento in cui ho incontrato Meg".

Meghan ha detto che le accuse secondo le quali la partenza della coppia era dovuta ai suoi "intrighi" non avevano senso. "Ho lasciato la mia carriera, la mia vita. Ho lasciato tutto perché lo amo", ha detto. Harry ha spiegato di aver fatto il possibile affinché le cose funzionassero, e non se ne sarebbe mai andato se il palazzo avesse sostenuto Meghan. Invece non è andata così. E ora questa pesantissima accusa. Da Buckingham Palace, al momento, nessun commento.

