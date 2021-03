Principe Harry, "mio padre ha smesso di...": la scelta estrema di Carlo dopo gli insulti di Meghan alla Regina

08 marzo 2021 a

Non corre buon sangue tra il principe Harry e suo padre Carlo. Lo ha rivelato lui stesso nell’intervista choc che i duchi di Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey. Il loro legame si sarebbe spezzato dopo la decisione di Harry e Meghan di lasciare il Regno Unito e la Royal Family. “Ho avuto tre colloqui con mia nonna e due con mio padre prima che smettesse di rispondermi. E poi ha detto, puoi mettere tutto questo per iscritto?”, ha raccontato il secondogenito di Diana, lasciando intendere ci fosse una vera e propria mancanza di fiducia da parte del padre Carlo nei suoi confronti.

“Mi sento spesso con la Regina…con mio padre è più difficile. Speravo avrebbe fatto qualcosa di più per noi, vista l’esperienza complicata che ha vissuto con i tabloid”, è andato avanti il duca di Sussex. Che non capisce il motivo per il quale Carlo abbia deciso di voltargli le spalle. Dopo essersi reso conto che nessuno lo avrebbe aiutato, Harry – come lui stesso ha spiegato – ha preso in mano la situazione: “Era come se avessi bisogno di farlo per la mia famiglia. Questa non è una sorpresa per nessuno. È davvero triste che sia arrivato a questo punto, ma devo fare qualcosa per la mia salute mentale, quella di mia moglie e quella di Archie”.

Parlando poi del legame con gli altri membri della famiglia reale, il principe Harry ha aggiunto: “Con mio fratello William il rapporto è a distanza. Siamo su due binari diversi, ma ho un grande affetto per lui”. E poi riferendosi a Diana, ha confessato: ”Penso che mia madre sarebbe molto triste se vedesse tutto ciò”.

