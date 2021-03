Meghan Markle fa saltare la prima testa: "Pelle scura?", la sfotte e viene licenziato in diretta tv. Video clamoroso

11 marzo 2021 a

Meghan Markle ha causato un vero e proprio terremoto. La moglie del principe Harry ha scosso l'intero pianeta andando a raccontare a Oprah Winfrey quanto a suo dire subito a Buckingham Palace. "Non volevo più vivere e non ho ricevuto alcun aiuto da parte loro - ha spiegato alla Cbs tenendo incollati al televisore ben 17,1 milioni di telespettatori -. Ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione. Nei mesi in cui ero incinta le conversazioni erano 'Non sarà garantita la sicurezza (al bambino), non gli verrà dato un titolo', e anche preoccupazioni e conversazioni su quanto sarebbe stata scura la sua pelle quando fosse nato". Insomma, la Corona inglese è stata accusata di razzismo.

A nulla è servita la replica di Palazzo reale che ha fatto sapere di essere "rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Maghan". In particolare "i temi trattati, particolarmente quello del razzismo, sono preoccupanti. Sebbene alcune ricostruzioni possano variare, queste accuse vengono prese molto seriamente e saranno oggetto di esame da parte della famiglia privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia". Le dichiarazioni rilasciate dai duchi di Sussex hanno comunque creato un clamore senza precedenti. Un tutti contro la Famiglia Reale, fomentato da una protesta indetta dalla stessa Meghan contro la rete britannica Itv.

Il motivo? Il giornalista Piers Morgan, celebre volto di Good Morning Britain, ha detto di non credere alle parole dell'attrice. Un'uscita avvenuta in diretta che lo ha subito travolto di reclami. Se ne sono contati addirittura più di 40mila. Un danno che la rete televisiva non ha lasciato passare decidendo di aprire un’indagine sulle dichiarazioni di Morgan. A questo episodio si va ad aggiungere un secondo importante colpo di scena accaduto in televisione: una lite con Alex Beresford, il meteorologo del programma ha avuto da ridire sull’attacco del conduttore verso la Markle. Gli animi si son talmente surriscaldati da portare Morgan a lasciare lo studio.

