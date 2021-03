Meghan Markle "bugiarda"? Spunta un dossier pesantissimo: "Razzismo, Oprah non si è accorta di una cosa"

13 marzo 2021 a

L’intervista di Harry e Meghan Markle da Oprah Winfrey ha scatenato un putiferio a livello mondiale. Addirittura qualcuno ci ha rimesso il posto di lavoro: è il caso di Piers Morgan, editore e conduttore della Cnn che è stato costretto alle dimissioni dopo aver affermato che Meghan è una bugiarda. Oggi il Daily Mail ha deciso di uscire con un lungo e dettagliato dossier suddiviso in punti sugli argomenti trattati nell’intervista, che sono stati smontati uno ad uno.

Di certo non mancheranno le contestazioni da parte dei duchi di Sussex, visto che tra loro e la testata britannica non scorre affatto buon sangue: si sprecano le querele presentate da Meghan per questioni relative alla sua privacy. “Harry e Meghan, la scomoda verità. Un dossier rivela che molte affermazioni esplosive che hanno scosso la famiglia reale erano contraddittorie o sbagliate. Cbs e Oprah Winfrey ora indagheranno sulla vera storia?”, ha titolato il Daily Mail.

In particolare grande attenzione è stata dedicata alla storia del razzismo: Harry e Meghan hanno sostenuto che almeno un membro della famiglia reale aveva espresso preoccupazione per “quanto scura” sarebbe stata la pelle del loro figlio non ancora nato. Il Daily Mail ha però notato che i due hanno dato versioni diverse della vicenda: Meghan ha affermato che c’erano diverse conversazioni sul colore della pelle di Archie durante i mesi in cui era incinta, mentre Harry ha dichiarato che c’era stata una sola discussione e molto prima che si sposassero. Come mai Oprah non ha fatto notare la contraddizione? Ah saperlo…

