Meghan Markle, l'ultima indiscrezione: scende in politica con i dem e si prepara per le presidenziali del 2024 negli Usa

Meghan Markle vuole diventare presidente degli Stati Uniti d'America. L'ultima indiscrezione rivelata dai tabloid britannici e riportata da Il Giorno è che la Duchessa abbia un piano per salire alla Casa Bianca. Sembra assurdo ma ormai le voci si rincorrono, alimentate anche dalle dichiarazioni di un anonimo ex aiutante di campo di Tony Blair. Dietro l'intervista di Meghan e del principe Harry concessa a Oprah Winfrey, per la Cbs, insomma, ci sarebbe l'idea di una discesa in campo dell'ex attrice. Gli esperti dicono che con il matrimonio con il principe Harry, Meghan non avrebbe voluto rinunciare alla cittadinanza americana tenendosi la porta aperta ad eventuali opportunità politiche.

Insomma, nel 2024 quando sarà ormai mamma del secondo figlio, una bambina, Meghan potrebbe entrare in politica grazie al sostegno di diversi liberal per la sua ostentata "indipendenza dalla Corona", e per la difesa delle donne. Del resto la Markle in passato ha avviato raccolte di fondi nei circoli democratici e sarebbe sostenuta da alcuni alti personaggi che pensano potrebbe sfruttare la ricambiata simpatia di Harry con l'ex presidente Barack Obama. Quindi le accuse di razzismo alla famiglia reale possono tornarle utili per una eventuale campagna elettorale.

Certo dovrà vedersela con Kamala Harris, attuale vice presidente di Joe Biden e già data come prossima candidata dem alla Casa Bianca. Forse è più facile che Meghan diventi deputato in California. Tant'è. Al momento Meghan non commenta queste indiscrezioni. Pare che si stia concentrando sulla gravidanza e su ricucire i rapporti con la regina Elisabetta. Gli scommettitori intanto sono divisi. C'è chi punta su un riavvicinamento della coppia alla Corona, e sono la maggioranza, e chi invece crede davvero che Meghan Markle aspiri a diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti. Vedremo chi vincerà la scommessa.

