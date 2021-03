Angela Merkel all'opposizione, verso la sua fine politica. Germania, lo scenario senza precedenti

16 marzo 2021 a

a

a

Non poteva andare peggio la Cdu alle elezioni regionali di domenica scorsa 14 marzo, tenutesi nei Länder Baden-Whürttemberg e in Renania-Palatinato. I conservatori hanno registrato un triste minimo storico, in seguito a una settimana segnata dagli scandali interni al partito. Da parecchio tempo si stanno alimentando malumori tra le file del partito, che tra brevissimo perderanno quella che è stata una figura di riferimento, non solo per la Cdu, ma per la Germania intera: l'ancora cancelliera Angela Merkel. Armin Laschet la sostituirà alla guida del partito, ma non è ancora chiaro chi potrà prendere il suo posto al Bundestag.

"L'Europa ha fallito". AstraZeneca, Salvini picchia durissimo: i pesantissimi dubbi sulla "guerra economica"

In questo clima di instabilità, a esprimere dubbi sul futuro dei crisitiano democratici è Markus Söder, presidente della Csu (ramo bavarese dell'Unione cristiano democratica). Söder è stato anche più volte accostato al ruolo di cancelliere della repubblica federale, soprattutto negli ultimi mesi di emergenza sanitaria, in cui spesso e volentieri è apparso di fianco alla Merkel nelle conferenze di gestione pandemica. "E se il prossimo cancelliere non fosse più espressione dei moderati Cdu-Csu?" domanda il bavarese nella trasmissione Brennpunkt, in onda sul primo canale tedesco ARD. Non solo, e se il partito sotto la neo-guida di Laschet dovesse addirittura finire all'opposizione?

Video su questo argomento Disastro Europa sui vaccini, guarda da chi è costretta a prendere le dosi

Söder rimarca che alle prossime elezioni federali, che si terranno il 26 settembre, i risultati potrebbero premiare i Grünen e i social democratici a svantaggio della Cdu, di fatto consentendo maggioranze che vedrebbero escluso il partito conservatore. La "coalizione semaforo", dal colore dei tre partiti Grünen (verde), Fdp (giallo), Spd (rosso), sembra l'ipotesi di maggioranza più accreditata per il Landtag di Stoccarda, ma potrebbe replicarsi anche nel Bundestag il prossimo settembre. "Non si deve creare l'impressione che dopo 16 anni al governo Cdu e Csu non abbiano prospettive per il futuro" ha detto preoccupato Söder. Certo è che sarebbe insolito vedere la Cdu all'opposizione, ma in fin dei conti la democrazia è anche questo.

Vaccino AstraZeneca, Rezza “Ema chiarirà ogni dubbio”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.