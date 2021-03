Meghan Markle e Harry, la pesantissima mossa di William: "Ecco le lettere a lady Diana". Nero su bianco, guerra totale

16 marzo 2021 a

a

a

Il principe William e Kate Middleton cercano di riabilitare la propria immagine dopo l’intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey. I duchi di Sussex, infatti, non hanno risparmiato nessun membro della famiglia reale: la Markle ha rivelato che Kate l’avrebbe fatta piangere prima del suo matrimonio, mentre Harry ha spiegato che lui e il fratello sono ormai su due binari contrapposti. Ecco perché adesso, come riporta il Telegraph, William e Kate hanno deciso di riprendere il controllo della propria narrazione. Di qui la pubblicazione su Instagram di alcune letterine realizzate per Nonna Diana dai figli dei duchi di Cambridge.

"La verità sul suo rapporto con Harry?". Meghan Markle massacrata dalla sorellastra, matrimonio a un passo dalla disgrazia: il segreto svelato

I piccoli George, Charlotte e Louis hanno realizzato delle letterine colorate dedicate alla nonna scomparsa che non hanno mai conosciuto. “A lui manchi tanto”, ha scritto Charlotte riferendosi a papà William. Il cambio di passo dei duchi di Cambridge si nota anche nella partecipazione di Kate alla veglia per Sarah Everard, la donna rapita e uccisa a Londra. “Penso che William stia cercando di far capire a tutti che anche lui è il figlio di Lady Diana”, ha detto Penny Junor, biografa della casa reale. Una sorta di messaggio nascosto per spostare i riflettori su di sé.

Video su questo argomento Il fratellastro di Meghan: lei è una manipolatrice. Scopri chi è il burattinaio

Nel corso dell’intervista a Oprah, infatti, Meghan ha ripetutamente nominato Lady Diana, dicendo che si sarebbe arrabbiata se avesse visto come sono stati trattati lei e Harry negli ultimi anni. “Harry ha preso possesso della storia invocando Diana, ha messo una bomba sotto il futuro di William. Un danno alla intera famiglia”, ha aggiunto la Junor.

Ecco chi ha fatto piangere chi: Meghan Markle e Kate Middleton, la prova schiacciante: quale duchessa perde la faccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.