Meghan Markle, il fratello si collega con Barbara d'Urso: "Razzismo nella famiglia reale? Bugiarda, non la riconosco"

Meghan Markle è stata attaccata duramente dal fratello Thomas in un’intervista rilasciata a Barbara d’Urso al Live di Canale 5, andato in onda nella serata di domenica 14 marzo. L’attrice ha accusato la corona inglese di razzismo, tra le altre cose, nel corso dell’intervista rilasciata insieme al marito Harry a Oprah Winfrey. In collegamento dall’America, il fratello della Markle si è scagliato contro la sorella senza troppi complimenti, arrivando a darle pure della bugiarda.

“Credo che tutta l’intervista con Oprah sia una produzione hollywoodiana - ha attaccato Thomas - forse riprovata più volte. Non vedo molto di lei in quell’intervista. La famiglia reale stava passando un brutto periodo a causa delle condizioni di salute del principe Filippo, è stato molto egoista da parte loro. Questo mi ricorda ciò che è successo due giorni prima del loro matrimonio quando mio padre ha avuto l’infarto. Secondo me Oprah non è stata una brava giornalista, avrebbe dovuto sentire anche noi della famiglia”.

A questo punto però la d’Urso si è dissociata: “Io sono un fan scatenata, per me Oprah è una grandissima giornalista ed è l’unica che seguo”. Poi l’intervista è andata avanti, con Thomas Markle Jr che ha accusato la sorella di aver mentito sulla storia del razzismo: “Sicuramente ci sono state delle cose ingigantite all’interno del palazzo. Meghan non sembra la ragazza che ho visto crescere e ho conosciuto. Non so se è stata veramente lei a dire questa cosa oppure no”.

