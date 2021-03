Meghan Markle massacrata dalla sorellastra: "La verità sul suo rapporto con Harry?". Matrimonio a un passo dalla disgrazia

16 marzo 2021 a

a

a

Dopo l'intervista esplosiva a Oprah Winfrey, con le pesantissime accuse alla famiglia reale, le cose tra Meghan Markle e il principe Harry andranno sempre peggio. Ne è convinta la sorellastra di Meghan, Samantha Markle, che lancia un nuovo attacco contro l'ex attrice. Dopo il libro di accuse appena uscito e numerose apparizioni televisive, Samantha Markle, riporta Iodonna, parla senza nessun tipo di freno sul futuro della coppia. E rispondendo alle domande di un giornalista di TMZ, ha detto di non avere dubbi sul fatto che i Sussex si starebbero dirigendo verso un inevitabile divorzio.

Ecco chi ha fatto piangere chi: Meghan Markle e Kate Middleton, la prova schiacciante: quale duchessa perde la faccia

Secondo Samantha, che ha 56 anni, l’unica soluzione per Harry e Meghan, sarebbe quella di intraprendere una serie di sedute terapeutiche con una psicanalista e iniziare a mostrare una certa onestà: "Il danno ai Royals è enorme", ha sottolineato. E Harry lo sa benissimo tanto che si starà già chiedendo se ha fatto bene a sposare Meghan: "I dubbi gli saranno certamente venuti, se gli rimane almeno un lobo frontale funzionante. Dai, non ha più 12 anni". Inoltre, ha proseguito l’autrice americana, "se il principe non inizierà a prendere le distanze da Meghan la loro unione si trasformerà in un disastro senza possibilità di recupero".

"Bugiarda, ma è mia sorella quella?". Clamoroso dalla d'Urso: Meghan Markle fatta a pezzi: cosa rivela il fratello sul suo conto

Quindi Samantha ha esortato Meghan e Harry a cominciare un vero e proprio giro di scuse dirette in pubblico a tutti coloro che hanno offeso nel corso dell’intervista alla Winfrey. E le prime scuse dovrebbero andare in primis al padre Thomas, che è rimasto particolarmente scosso dalle rivelazioni della figlia che non gli parla dalle nozze con Harry, celebrate nel maggio 2018: "Quest’uomo le ha dato una vita incredibile ma lei lo ha ferito tanto e ora deve essere lei a fare la prima mossa… Ma lo so che sarà come trarre sangue da una roccia". Del resto, Meghan non sembra essersi pentita di nulla.

Meghan Markle, l'ultima indiscrezione sconcertante: il piano segreto per salire alla Casa Bianca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.