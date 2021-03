Meghan Markle, "la principessa del potere": la frase rubata che la dice lunghissima, in cosa si è cacciato Harry

17 marzo 2021 a

“Le bambine, di solito, sognano di diventare principesse. La mia passione da piccola, invece, era She-Ra, la principessa del potere”. Questo post di Meghan Markle risale al 2014 ed era contenuto nel suo blog, chiuso ormai dall’aprile del 2017. A rispolverarlo è stato il Sun, che si è interrogato sulla reale personalità della moglie del principe Harry. La quale non solo ha lanciato delle accuse di razzismo, ma ha anche detto una cosa che è sembrata una bugia evidente: ha infatti sostenuto che non sapeva nulla del mondo della corona quando ha iniziato a frequentare Harry.

E invece non sembra essere affatto così, anche se c’è chi ritiene che le sue affermazioni nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey fossero vere perché ai tempi Meghan criticò il royal wedding di William e Kate definendolo “sfarzoso” e parlando di “fantasie infantili” in relazione alle donne che aspirano a diventare principessa. E invece poi è stata lei a sposare un principe, diventando la duchessa di Sussex.

Ma quindi la Markle è davvero un’arrivista? Una donna che ha sfruttato l’intervista a Oprah e il suo matrimonio per mettersi in mostra come mai avrebbe potuto fare all’interno della famiglia reale? Su questi interrogativi il dibattito è molto acceso e nessuna linea ha prevaricato sulle altre.

