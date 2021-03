Meghan Markle, la bomba di Antonio Caprarica: "Quando si sbarazzerà di Harry", principe umiliato

19 marzo 2021 a

a

a

Antonio Caprarica, massimo esperto della famiglia reale britannica, sgancia una "bomba" su Meghan Markle e il principe Harry. L’ex corrispondente della Rai è sicuro sul futuro della coppia che con l'intervista a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo contro i Windsor ha sconvolto la Gran Bretagna: "Quando non farà più parte dei piani di Meghan, divorzieranno. Arriverà il giorno in cui lui si stuferà di essere un soprammobile di Hollywood e si ricorderà della sua vera identità. E, magari anche con il cuore spezzato, tornerà a casa", riporta Leggo.it. Adesso infatti il principe si trova negli Stati Uniti, una terra che non gli appartiene, mentre suo nonno si trova in gravi condizioni di salute e sua moglie Meghan sgomita per la Casa Bianca.

"Soltanto in caso di morte". Indiscrezione-choc, il cinismo di Meghan Markle e Harry: una scomoda verità sull'intervista

Ed è convinta che le cose tra Meghan Markle e il principe Harry andranno sempre peggio la sorellastra di Meghan, Samantha Markle, che lancia un nuovo attacco contro l'ex attrice. Dopo il libro di accuse appena uscito e numerose apparizioni televisive, Samantha Markle, parla senza nessun tipo di freno sul futuro della coppia. E rispondendo alle domande di un giornalista di TMZ, ha detto di non avere dubbi sul fatto che i Sussex si starebbero dirigendo verso un inevitabile divorzio.

"Rischia di non riprendersi più". Tragedia per il principe Filippo dopo l'intervista di Meghan Markle: l'ultimo dramma per i Windsor

Secondo Samantha, che ha 56 anni, l’unica soluzione per Harry e Meghan, sarebbe quella di intraprendere una serie di sedute terapeutiche con una psicanalista e iniziare a mostrare una certa onestà: "Il danno ai Royals è enorme", ha sottolineato. E Harry lo sa benissimo tanto che si starà già chiedendo se ha fatto bene a sposare Meghan: "I dubbi gli saranno certamente venuti, se gli rimane almeno un lobo frontale funzionante. Dai, non ha più 12 anni". Inoltre, ha proseguito l’autrice americana, "se il principe non inizierà a prendere le distanze da Meghan la loro unione si trasformerà in un disastro senza possibilità di recupero".

"Kate inorridita" da Megha e Harry. L'indiscrezione: "Perché hanno deciso di dire tutto", un sospetto sconvolgente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.