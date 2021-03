Meghan Markle, voce bomba da Buckingham Palace: "Come sta davvero la Regina Elisabetta". La duchessa poteva non sapere?

20 marzo 2021 a

a

a

Possibile che Meghan Markle non sapesse cosa prova veramente la Regina Elisabetta per Harry? L'intervista-bomba dei duchi di Sussex a Oprah Winfrey continua a far impazzire i tabloid britannici. Il carico di veleni e accuse su Buckingham Palace, le voci di uno strisciante razzismo a Corte, i sospetti che la famiglia reale britannica abbia voltato le spalle al principe "reietto" rimbalzano da settimane come palline impazzite in un flipper mediatico difficile da arrestare.

"Kate inorridita" da Megha e Harry. L'indiscrezione: "Perché hanno deciso di dire tutto", un sospetto sconvolgente



Nelle ultime ore è stato il Sun, il giornale popolare più influente della Gran Bretagna, a riferire quanto spifferato da una fonte riservata all'interno dei Windsor, secondo cui la Regina sarebbe "triste" ma non "arrabbiata" per quanto uscito dalla bocca del nipote e della consorte americana.



Il dettaglio non è marginale e getta una luce straziante sul tramonto della Regina, 94 anni, già alle prese peraltro con i dolori e le preoccupazioni per le condizioni di salute traballanti del consorte centenario Filippo di Edimburgo, da poco dimesso dall'ospedale per problemi cardiaci non legati, fortunatamente, al Covid. L'intervista pilotata da Meghan, è il sospetto, avrebbe contribuito ad allontanare il figlio secondogenito di Carlo e Diana dal fratello, il principe William, dalla cognata Kate Middleton ma soprattutto dalla Regina stessa, che tanto ha fatto in passato, sottolinea la fonte, per preservare la serenità dei nipoti già messa a durissima prova dalla morte di Lady D nel 1997. "Si è sempre preoccupata della serenità del nipote", spiega il tabloid, contrapponendo di fatto la Regina all Markle, dipinta come spregiudicata e senza scrupoli.

"Rischia di non riprendersi più". Tragedia per il principe Filippo dopo l'intervista di Meghan Markle: l'ultimo dramma per i Windsor



Il vero dubbio nel cuore di Elisabetta, continua il Sun, è che Harry sia di fatto manipolato dalla consorte, o comunque non sia in grado di "contenerne" gli eccessi mediatici, per troppo amore. "Harry è davvero sereno e contento negli Stati Uniti d’America?", sarebbe la domanda che frulla nella testa della Regina. E c'è chi giura che Harry, "libero" dalle costrizioni della famiglia reale negli Usa ora abbia nostalgia di casa. Una contrapposizione netta, in questo caso, con Meghan, che nei mesi scorsi ha fatto di tutto per abbandonare definitivamente la perfida (con lei) Albione. E potrebbe essere questa, alla fine della fiera, una delle regioni che porteranno al già pronosticatissimo logoramento del loro rapporto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.