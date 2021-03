Meghan Markle, "qualcosa di più grave". Bomba sulla trattativa tra Harry e William, una voce terrificante

22 marzo 2021 a

Nuova bomba Meghan Markle in arrivo su Buckingham Palace, proprio mentre la famiglia reale inglese tenta di mediare con colloqui riservati tra suo marito Harry e il cognato, il principe William. Lo scandalo dell'intervista dei Duchi di Sussex a Oprah Winfrey negli Usa rischia di allargarsi, visto che ci sarebbero delle clip inedite di quella scottante confessione e la tv britannica ITV sarebbe pronta a mandarle in onda nel Regno Unito. A darne notizia è il tabloid Sunday People. La Winfrey, giornalista americana tra le più influenti e potenti nel panorama dei media internazionali, aveva rivelato che l’intervista era durata tre ore e 20 minuti, ma le parti rese note sono solo di 85 minuti e una parte delle clip è già stata pubblicata CBS This Morning. Ci sarebbero almeno 90 minuti completamente inediti e secondo il tabloid questi filmati sarebbero "allarmanti per gli assistenti reali".

D'altronde, già l'intervista fin qui ascoltata aveva contenuti esplosivi: dai rapporti burrascosi con Kate Middleton alla "gabbia dorata" della Corona, fino alle terrificanti voci sul razzismo strisciante a Corte, Meghan ha di fatto picconato la sua (ex) famiglia e l'istituzione stessa della Corona. E il sosetto è che nel materiale fin qui inedito sia stato tenuto fuori dalla portata del pubblico qualcosa di ancora più devastante e compromettente. Anche per questo, forse,

ITV avrebbe pagato quasi 1,4 milioni di dollari per mandare in onda l’intervista nella tv del Regno Unito. La prima messa in onda ha peraltro totalizzato 12 milioni di telespettatori, l'evento dell'anno sul piccolo schermo. "Harry e Meghan hanno ancora altro da dire pubblicamente". O meglio, l'hanno già detto, ora serve solo il coraggio di mandarlo in onda a costo di subire le rappresaglie della Corona. Il timore che "qualcosa di più grave" stia per abbattersi sulla Regina Elisabetta è sempre più forte.

