Meghan Markle e il matrimonio con Harry: "Non esiste il certificato". Una clamorosa scoperta, hanno mentito a tutti?

Stavolta Meghan Markle l’ha sparata così grossa che per il The Sun, noto tabloid britannico, è stato fin troppo facile smascherarla. Nell’ormai celebre intervista che l’ex attrice e il principe Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey lo scorso 8 marzo sulla Cbs, lei aveva rivelato un vero e proprio retroscena-bomba: aveva infatti raccontato di essersi sposata con il suo amato tre giorni prima del matrimonio ufficiale con una cerimonia molto intima, ma a quanto pare si tratta solo di una storiella inventata per dipingersi lontana dal clamore e dalle telecamere.

E invece tale cerimonia intima e segreta non c’è mai stata: il tabloid The Sun ha pubblicato il certificato ufficiale di nozze, che si sono svolte il 19 maggio 2018 nel castello di Windsor. Tre giorni prima c’era stato semplicemente un incontro informare con l’arcivescovo di Canterbury per prepararsi al grande giorno. Quella che Meghan ha spacciato come cerimonia in realtà era un semplice scambio di voti, avvenuto nel giardino di Nottingham Cottage.

Ma comunque basta sapere che non esiste un certificato che attesti le nozze anticipate e segrete: c’è solo quello firmato il giorno del matrimonio ufficiale, visto da milioni di persone in tutto il mondo e con il principe Carlo e Doria Ragland (madre di Meghan) in qualità di testimoni. Proprio quelli che, tra l’altro, mancavano al Nottingham Cottage per essere dichiarati marito e moglie.

