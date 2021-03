Meghan Markle e la "pipì nel bosco". Lo sconcertante dettaglio intimo che ha conquistato il principe Harry

23 marzo 2021 a

a

a

Giorgio Dell’Arti ha raccolto sul Fatto Quotidiano una serie di aneddoti su Meghan Markle e il principe Harry, tratti dal libro “La guerra dei Windsor” scritto da Vittorio Sabadin. Ovviamente i più curiosi riguardano l’ex attrice: “Harry, dopo aver conosciuto Meghan, rimase colpito dal fatto che Meghan non aveva paura di andare a fare pipì nei boschi”. Sarà questa una delle qualità che ha rapito il principe, che pare che a suo tempo abbia rifiutato le avance di Cameron Diaz.

Altro che Meghan Markle e Kate Middleton, avete mai visto le nipoti reali? Roba da far girare la testa | Foto

Sì, proprio lei, l’attrice di Serie A biondissima e bellissima: “Chiese al principe Harry il numero di telefono. Lui non glielo diede”. E a proposito di telefono, pare che quello di Meghan non squillasse mai prima della serie Suits che le ha regalato grande notorietà: “Fece l’hostess in un ristorante, poi andò a confezionare pacchi in un negozio, infine, grazie alla bella calligrafia, venne assunta per vergare cartoncini di invito ai matrimoni e alle feste di Hollywood. Ingaggiata in Suits soprattutto perché non abbastanza bella da rubare la scena alle protagoniste”.

"Non esiste il certificato". Meghan Markle e il matrimonio con Harry: una clamorosa scoperta. Hanno mentito a tutti?

E poi ancora un aneddoto curioso sulla marijuana: “Le bomboniere del primo matrimonio di Meghan con Trevor Engelsson erano pacchettini su cui era scritto ‘Shh’ e che contenevano spliff di marijuana”. Ma com’è finito il matrimonio con Trevor? “Lo lasciò dopo il matrimonio di Suits: fede infilata in una busta e spedita per posta in California”.

Video su questo argomento Meghan Markle, scopri come risponde la regina alle accuse di razzismo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.