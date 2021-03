Principe Carlo rovinato? "Situazione fuori controllo", gode Meghan Markle: indiscrezioni clamorose, chi e come lo fa fuori

27 marzo 2021 a

a

a

L'intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey potrebbe risolversi in un vero e proprio disastro per il principe Carlo. Lui e Camilla, impegnati in questi giorni in una visita ufficiale in Grecia, hanno sopra di loro una grosse nube nera che potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Le dure parole che i duchi di Sussex hanno usato per parlare della famiglia reale nel corso della tanto discussa intervista potrebbe costare il trono al primogenito della Regina Elisabetta.

Meghan e Harry salvati a un passo dal disastro. "Carlo furioso, stava per farlo": chi lo ha fermato

Stando ai più informati, il trono sarebbe a rischio per via dell'idea che tutti si sono fatti di Carlo dopo l'intervista del figlio Harry. Quest'ultimo, infatti, ha parlato del padre in maniera molto severa. "Deluso da lui, non risponde alle mie chiamate. Sono deluso perché ha passato qualcosa di simile, sa cosa si prova col dolore. Lo amerò sempre, ma sono successe molte cose che fanno male”, aveva spiegato Harry, riferendosi anche al passato del padre con Lady Diana.

"Il principe Carlo stava per farlo". Ricostruzione drammatica: dopo le accuse-choc di Meghan Markle e del figlio Harry...

La reputazione del 73enne, quindi, è di nuovo in bilico dopo la tragica morte della moglie nel 1997 e il successivo matrimonio con Camilla. Al contrario, il fratello di Harry, William, sembrerebbe uscito rafforzato dagli attacchi dei duchi di Sussex. Harry, infatti, aveva detto di essere in pena per il fratello denunciando che lui fosse intrappolato nel sistema reale. William, però, ha dimostrato di non essere affatto in trappola e ha risposto sempre in maniera molto decisa alle accuse che Meghan e Harry hanno mosso contro Buckingham Palace. Adesso, insomma, c'è il rischio che William soffi il posto al padre. "La situazione è fuori controllo, servirà un miracolo per ripulire la sua immagine dopo l’intervista”, ha rivelato un insider di Palazzo su Carlo.

Video su questo argomento Meghan Markle, scopri come risponde la regina alle accuse di razzismo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.