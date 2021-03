Regina Elisabetta, la risposta a Meghan Markle: senza precedenti, chi chiama a Buckingham Palace

22 marzo 2021 a

a

a

La Regina Elisabetta inizia a reagire alle pesanti accuse di razzismo mosse da Meghan e Harry durante l'intervista con Oprah Winfrey. I duchi di Sussex hanno rivelato che qualcuno a corte si fosse preoccupato dell'eventuale pelle scura del figlio Archie subito dopo la nascita. I reali, che hanno subito negato tutto, si preparano al contrattacco. Ecco perché a Buckingham Palace sarebbe in arrivo un responsabile per la diversità. Il Daily Mail aveva anticipato la notizia e una fonte di palazzo ha precisato che la proposta è all’esame, "con il pieno appoggio" della famiglia Windsor.

"Qualcosa di più grave". Bomba Meghan sulla trattativa tra Harry e William; gira una voce terrificante

La stessa fonte, però, ha specificato che l'idea di modernizzare la vita di Palazzo non è arrivata dopo l'intervista di Meghan e Harry. C'era già prima. Il futuro addetto alla diversità si occuperà, per conto della casa reale, della delicata materia del razzismo. E non solo: lavorerà anche su altre tematiche sensibili come la disabilità e i diritti degli omosessuali. Si tratta di temi che, come ricorda il Giornale, soprattutto il principe William ha sempre avuto a cuore.

"Le vere condizioni della Regina Elisabetta". Meghan Markle, la vergogna di quella intervista: possibile non lo sapesse?

In realtà è proprio il duca di Cambridge a incarnare lo spirito di rinnovamento indispensabile a far sopravvivere la monarchia anche dopo la morte della Regina Elisabetta. Nel corso del tempo, il principe William si è trasformato nell'erede al trono perfetto: "Sa mostrarsi in perfetta sintonia istituzionale con la regina ed è lui a portare avanti con l’esempio personale i temi che possono mantenere la Corona connessa con il sentire del suo popolo", spiega il Giornale. E non è escluso che proprio la grande popolarità di William nel Regno Unito porti al sorpasso nella successione al trono: William V al posto del previsto Carlo III.

"Soltanto in caso di morte". Indiscrezione-choc, il cinismo di Meghan Markle e Harry: una scomoda verità sull'intervista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.