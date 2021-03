Meghan Markle e Harry, "il principe Carlo stava per farlo": ricostruzione drammatica, subito dopo le accuse-choc...

25 marzo 2021 a

Buckingham Palace, dopo l'intervista bomba di Meghan Markle e del principe Harry da Oprah Winfrey, alla Cbs, ha deciso di rispondere alle pesantissime accuse con una breve ed efficace dichiarazione che gettava acqua sul fuoco. Pare però che il principe Carlo volesse rispondere ad alcune questioni sollevate dalla coppia. Il principe Carlo e il figlio William, in particolare, secondo alcune indiscrezioni riportate da l’Independent e riprese da Leggo.it, erano "desiderosi di correggere alcune delle cose" riferite nell’intervista da Harry e Meghan.

Infatti, durante la lunga conversazione con la più nota conduttrice americana, la coppia ha affermato che un membro della famiglia reale aveva "preoccupazioni" sul colore della pelle del figlio Archie prima della sua nascita. Meghan aveva quindi aggiunto di aver pensato al suicidio e di non aver ricevuto alcun tipo di sostegno psicologico o umano da parte della famiglia reale. In tutto questo il principe Harry aveva rincarato la dose sostenendo la sua “lontananza” dal padre e dal fratello William.

Secondo quanto riportato poi da Katie Nicholl a ET il principe voleva rispondere punto per punto a queste affermazioni, ma ha poi optato per una dichiarazione più breve: “Il principe Carlo voleva rilasciare una dichiarazione dettagliata in risposta all'intervista di Oprah e possibilmente affrontare alcuni di questi problemi in maniera approfondita", ha detto. Ma "dopo una riunione si è deciso che una dichiarazione più breve sarebbe stata migliore, senza dare possibili appigli per continuare la lite".

E così è stato. Alla fine i Windsor hanno diffuso un comunicato in cui si sottolineava che la famiglia è "rattristata" nel sentire quanto sia diventata difficile la vita di Harry e Meghan, aggiungendo che le questioni che hanno sollevato "in particolare quella della razza”, sono preoccupanti. Ma come dire, i panni sporchi si lavano in casa.

