Usa, Kamala Harris ancora senza casa: "Sono mesi che vivo con un paio di valigie"

La neo-viepresidente degli Stati Uniti d'America Kamala Harris è furibonda. Non si tratta dell'emergenza clandestini al confine del Messico, compito assegnato da Joe Biden alla vicepresidente, bensì della sistemazione della Harris. La residenza One Observatory, dal 1974 destinata al vicepresidente in carica degli Stati Uniti, non sarebbe infatti ancora pronta ad ospitare Kamala Harris. Il villone costruito nel 1893 vanta 33 camere, un parco di immenso di svariati ettari, comprensivo di piscina. Un portavoce ha riferito alla CNN che non sono ancora chiari i motivi per cui Kamala Harris non ha potuto insediarsi nel complesso di proprietà della Marina americana.

Vista l'età della Villa, sono necessari lavori di manutenzione costanti per garantire il funzionamento e la messa in sicurezza della residenza destinata alla seconda carica dello Stato. Al momento, è attivo anche un contratto da 3,8 milioni di dollari per lavori che riguardano diverse tubature, le canne fumarie e l'impianto di riscaldamento dell'edificio. Tuttavia, questi lavori non hanno mai richiesto più di una quindicina di giorni per la loro realizzazione e, a ormai due mesi di distanza dal suo insediamento, Kamala Harris si sente presa in giro. L'ipotesi avanzata è quella di un dispetto da parte del governo precedente di Donald Trump. Tanto per cambiare.

Nel frattempo, la Harris continua a vivere con il marito Doug Emhoff nella Blair House, una residenza destinata agli ospiti di lustro di fronte alla Casa Bianca. "Sto continuando a vivere grazie ad un paio di valigie che ho portato per il soggiorno che doveva durare qualche giorno" ha accusato la prima vicepresidente donna degli USA. Kamala Harris, cuoca provetto, avrebbe inoltre richiesto delle modifiche nella cucina della One Observatory, ma secondo l'amministrazione non si tratta di modifiche che richiedono tempistiche particolarmente lunghe. La Harris dovrà quindi passare ancora qualche notte nella "piccola" Blair House (comprende oltre 100 camere), prima di passare alla reggia One Observatory.

