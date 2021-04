Lockdown piccante, "ho iniziato una storia omosessuale con mia suocera". La confessione sconvolgente

05 aprile 2021 a

a

a

I risvolti piccanti del lockdown: "Ho iniziato una relazione omosessuale con mia suocera". Accade anche questo, nella follia della convivenza forzata sotto lo stesso tetto, per settimane e settimane. A raccontarlo è il tabloid Sun, che pubblica la lettera di una lettrice nella rubrica Dear Deidre. I giornali scandalistici britannici, si sa, amano rimestare nel torbido e spesso sono accusati di forzare la mano (se non proprio inventare di sana pianta) a notizie che appaiono ai confini della realtà.

Italiani esasperati, record di bestemmie. Filippo Facci, non è uno scherzo: l'effetto nascosto del lockdown

In questo caso, i dettagli sono molto precisi, e pruriginosi. "Ho iniziato una relazione lesbica con mia suocera durante il lockdown e sono terrorizzata dalla possibilità che mio marito scopra tutto", esordisce la signora, con comprensibile apprensione. "L'anno scorso io e lui ci siamo trasferiti con i suoi genitori, così saremmo stati in una bolla di isolamento e loro avrebbero potuto aiutarci con i bambini. La maggior parte delle persone si lamenta o scherza sulla propria suocera, ma io sono sempre andata molto d'accordo con la mia. Ha un grande senso dell'umorismo, è gentile e ha un bell'aspetto nonostante i 53 anni. Io ne ho 40 e mio marito 35". Quello che sarebbe accaduto poi, era francamente inimmaginabile.

"Ci ha provato con me a telecamere spente". Taylor Mega, avances spintissime: scandalo piccante, la conduttrice Mediaset che la porta in tribunale | Guarda

"I miei suoceri hanno avuto un matrimonio difficile e poco prima di Natale si sono lasciati e lui se n'è andato. Una notte, mio ​​marito era al lavoro e i bambini erano a letto quando ha suggerito di bere qualcosa insieme e guardare un film. Ho notato che era bellissima. A metà film ha iniziato a piangere e ha confessato di essere lesbica - ecco perché il suo matrimonio era finito. L'ho confortata e coccolata, poi lei mi ha baciato. Era strano, ma piacevole, così ho ricambiato il bacio. Mi ha portato in camera sua e non ho protestato". All'imbarazzo è seguita la passione, travolgente. "Non ho mai fatto sesso con una donna prima - confessa la nuora -, ma è stato fantastico e così intenso. Da allora, abbiamo continuato a farlo ogni volta che possiamo. Non appena mio marito lascia la stanza, ci baciamo, e a volte mi intrufolo nel suo letto mentre dorme. Voglio stare con lei ma non voglio ferire mio marito". A occhio e croce, questa storia non finirà bene. Se non altro perché in Inghilterra il piano vaccinale funziona e tra poche settimane tutti dovrebbero tornare alla loro vita "normale", pre-Covid. Anche suocera e nuora, forse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.