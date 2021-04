Principe Filippo di Edimburgo, Meghan Markle e Harry in sconcertante silenzio. Il gelo di Kate Middleton e William

09 aprile 2021 a

Il cordoglio dei nipoti del principe Filippo di Edimburgo? Per ora solo privato. In pubblico, sui social, William e Harry tradiscono le attese. Mentre Buckingham Palace e la Gran Bretagna piangono la morte del consorte della Regina Elisabetta, scomparso a 99 anni "in pace", come ha comunicato una nota ufficiale della Corona, i Duchi di Cambridge e i Duchi di Sussex non fanno una bella figura su Instagram. L'account ufficiale di William e Kate Middleton si limita a condividere il messaggio dei Windsor, in cui si annuncia la dipartita del nonno. Ancora peggio Harry e Meghan Markle, al centro di mille polemiche negli ultimi mesi: da loro nessun messaggio, né formale né più personale, l'ultimo post risale al 30 marzo. Profilo "dormiente", ma in questi casi non ci sono scusanti, nemmeno il fuso orario. Il mondo si aspettava un gesto riconciliatore in questo momento così doloroso, e invece niente.





Pensare che il principe Filippo, pur avendo dato addio a incarichi ufficiali nel 2017, per sopraggiunto limite di età, aveva fatto uno strappo alla regola partecipando alle nozze di Harry e Meghan e i retroscenisti della Real Casa lo definivano "emozionatissimo" per l'unione del nipote, il più fragile, stravagante ed eccentrico di Buckingham Palace e forse per questo il più amato e protetto dal nonno. Resta dunque la sensazione di una famiglia spaccata, anche nel momento del cordoglio più privato. E ora c'è chi si chiede cosa accadrà al funerale di Filippo. che avverrà in forma riservata e con solo i familiari più stretti a causa del Covid. Harry e Meghan torneranno in Inghilterra? O approfitteranno della "scusa" della quarantena per non incontrare i familiari?

