Principe Filippo, "l'ultima richiesta a Carlo". Retroscena rovinoso: un disastro per Meghan Markle e Harry

L'ultima richiesta di Filippo di Edimburgo al figlio Carlo: "Occupati tu della famiglia". E non è un bell'auspicio per Harry e Meghan Markle, visto che il papà del Duca di Sussex, secondo i retroscena di Buckingham Palace, era il più agguerrito sostenitore della linea dura contro il figlio e la cognata ribelli, e solo l'intervento da mediatrice di Regina Elisabetta, forse su consiglio dell'ormai anziano principe consorte (scomparso venerdì scorso a 99 anni) avrebbe evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

A riferire del toccante confronto in ospedale tra il Duca di Edimburgo e Carlo è Robert Jobson, tra i massimi esperti britannici di cose reali, sul Mail on Sunday. Quando era ancora ricoverato (certo di morire, e infatti ha premuto per poterlo fare nel letto della sua casa, a Windsor), il principe avrebbe preteso di vedere il figlio erede al trono, chiedendogli di accudire la madre 94enne (che a detta del figlio Andrea "sente un grande vuoto" da quando è rimasta vedova, dopo 73 anni di matrimonio) e badare alla tenuta della Royal family. Secondo il retroscenista, padre e figlio avrebbero avuto "una conversazione molto emotiva al capezzale" del principe. Forse anche per questo, dopo il faccia a faccia, Carlo era stato fotografatao con gli occhi lucidi all'uscita dall'ospedale, una immagine che aveva fatto presagire il peggio ai sudditi inglesi.

Un passaggio di testimone, morale e "politico", a suggello di un rapporto migliorato negli ultimi anni, dopo i durissimi scontri nel periodo del turbolento matrimonio tra Carlo e Lady Diana, con Filippo costretto più volte a indirizzare una lettera al figlio per convincerlo prima a sposare la giovane fidanzata, poi per convincere la stessa Lady D a non divorziare. "Si sono molto ammorbiditi, hanno accettato di più i rispettivi punti di vista - ha rivelato una fonte al tabloid britannico -. Si sono sempre amati, questo non è mai stato messo in discussione, ma tra loro c’era un rispetto più profondo e si stava rafforzando. Nell’ultimo anno di vita di Filippo sono stati più vicini di quanto siano mai stati".

