Principe Harry, sconcertante ricordo del nonno Filippo: "Battutista leggendario e maestro di...". Prego? Lo ha detto davvero

“È stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine”. Così il principe Harry ha ricordato Filippo di Edimburgo, il marito della Regina Elisabetta che è morto venerdì scorso a un paio di mesi di distanza dal compimento dei 100 anni. Il duca di Sussex è tornato dagli Stati Uniti solo per i funerali: non metteva piede in Regno Unito da marzo dell’anno scorso. Nel suo ricordo ha voluto sì richiamare il senso del dovere e dell’onore di Filippo, esaltandolo come “una roccia della devozione ineguagliabile per Sua Maestà la Regina”.

Ma al tempo stesso ha voluto sottolineare il lato eccentrico e il “forte senso dell’umorismo del nonno”. Quasi come a voler rimarcare le differenze con il fratello maggiore e futuro Re, William, che pochi minuti prima di Harry era stato molto più istituzionale nel suo ultimo saluto al nonno: ne ha infatti elogiato lo “spirito di servizio” alla Regina, alla corona, al Paese e alle forze armane. Inoltre William si è impegnato a proseguire il “lavoro” di tutela della monarchia “come lui avrebbe voluto”.

Come ormai è ben noto, Harry è tornato senza la moglie Meghan Markle, rimasta in California per via della gravidanza che sconsiglia un lungo viaggio. Ufficialmente, infatti, i medici le hanno consigliato di rimanere a casa, anche se i rumors riportati da Il Messaggero parlano anche di altri motivi: “Non vuole essere al centro dell’attenzione”, anche se pare che Meghan e il principe Filippo avessero un ottimo rapporto.

