Meghan Markle assente al funerale? Le parole della Regina Elisabetta, indiscrezione a Palazzo: inimmaginabile, tutti muti?

Tra i grandi assenti al funerale del principe Filippo, venuto a mancare qualche giorno fa in Inghilterra, c’è anche Meghan Markle. La moglie di Harry, infatti, è rimasta in California, dove ormai vive stabilmente insieme al marito da qualche anno. Stando alla versione ufficiale, la duchessa di Sussex non parteciperà ai funerali sabato 17 aprile perché in avanzato stato di gravidanza, aspetta una bambina ed è circa al settimo mese della gestazione. Ma molti credono che il vero motivo della sua assenza sia un altro: i rapporti deteriorati con la maggior parte dei membri della Famiglia reale.

La Markle sarebbe comunque “addolorata” per la morte di nonno Filippo, anche perché con lui aveva “un rapporto speciale”. “Lei lo adorava”, ha rivelato un’amica della duchessa al Daily Mail. La stessa fonte ha anche spiegato come ha reagito la Sovrana quando ha saputo del forfait di Meghan. Questa situazione, a quanto pare, “non cambierà i suoi rapporti con la regina Elisabetta”. La Markle avrebbe confidato che Sua Maestà comprende il motivo della sua assenza. Dunque sa che la moglie di suo nipote “deve pensare alla sua salute e a quella della bimba che porta in grembo”.

Stando alla fonte del Daily Mail, comunque, Meghan Markle avrebbe deciso di restare in California anche perché “non vuole stare al centro dell’attenzione”. Secondo la duchessa, ciò che conta adesso è che Harry riesca a ricucire i rapporti con i suoi parenti. “La famiglia reale deve mettere da parte ogni divergenza e riunirsi come una cosa sola”, avrebbe detto Meghan. Per poi aggiungere che il principe Filippo avrebbe desiderato “che in famiglia tornasse la pace”. “Lei, Meghan, da parte sua, è disposta a perdonare e a guardare avanti”.

