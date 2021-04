Principe Harry, "quale aereo ha preso per i funerali di Filippo". Lo scoop, divorato dai sensi di colpa: una scelta pazzesca

12 aprile 2021 a

Dopo aver saputo della morte di nonno, il principe Filippo, Harry si sarebbe precipitato nel Regno Unito per dargli l’ultimo saluto. Il funerale del duca di Edimburgo, infatti, è programmato per il prossimo 17 aprile alle 15 nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Stando ai tabloid locali, il marito di Meghan Markle avrebbe preso un aereo di linea della British Airways perché divorato dai sensi di colpa.

Il duca di Sussex, giunto in Inghilterra da solo (la moglie non avrebbe viaggiato perché in avanzato stato di gravidanza), ha un grande rimpianto: non essere tornato prima nel suo Paese per stare vicino al nonno nei suoi ultimi istanti di vita nonostante i ripetuti appelli della sua famiglia. Harry, infatti, ha sempre rimandato il viaggio. Ha scelto di restare accanto alla moglie Meghan dopo lo stress dell’aborto spontaneo, ma anche per darle serenità per la sua seconda gravidanza.

Al momento Harry si troverebbe al Nottingham Cottage di Kensington Palace e si sarebbe messo in contatto solo con Beatrice ed Eugenia di York, le uniche con cui è ancora in buoni rapporti. Per ora, comunque, il nipote della Regina Elisabetta non può vedere nessuno, è in quarantena fino a sabato. Il giorno del funerale, poi, incontrerà il padre Carlo e il fratello William. Si tratta della primo faccia a faccia dopo l’intervista scandalo a Oprah Winfrey.

