Principe Filippo e le corna a Lady Diana: "Come può farlo uno sano di mente". Una lettera brutale, massacro per il figlio Carlo?

12 aprile 2021 a

a

a

Quello tra Filippo di Edimburgo, morto a 99 anni pochi giorni fa, e Diana Spencer, è stato un rapporto molto intimo, di grande affetto. I due iniziarono a scambiarsi delle lettere nel 1992, dopo la scoperta del tradimento di Carlo con Camilla Parker Bowles. Come riportato dal Daily Mail, infatti, il marito della Regina Elisabetta le scrisse: “Non riesco immaginare che una persona sana di mente possa lasciare te per Camilla. Carlo è stato stupido a rischiare tutto per Camilla, nella posizione in cui si trova. Non ci siamo mai sognati che possa avere mai pensato di lasciarti per lei. Una prospettiva del genere non è mai entrata nelle nostre teste”.

"Quale aereo ha preso Harry". Scoop esplosivo dei tabloid, principe divorato dai sensi di colpa per Filippo: una scelta pazzesca

Parte delle lettere che Filippo e Diana si scambiarono venne fuori nel corso dell’inchiesta sulla morte di Lady D. In realtà, però, c’erano stati anche dei momenti di tensione tra i due. All’inizio, quando iniziarono a emergere i problemi matrimoniali, Filippo si sfogò in famiglia, sostenendo che se Diana ne aveva abbastanza della famiglia reale, poteva andarsene quando voleva.

Video su questo argomento Ecco perché Meghan Markle non parteciperà al funerale del duca di Edimburgo. Guarda il video

Nelle missive, comunque, Lady D mostrò grande affetto per il principe. Come scrive l’Independent, infatti, lei si rivolgeva a lui come “Dearest Pa”, carissimo papà. “A te veramente importa qualcosa di me”, scriveva la principessa. In un’altra lettera invece: “Voglio che tu sappia quanto ti ammiro per il meraviglioso modo in cui hai cercato di trovare una soluzione con questi problemi familiari molto complicati”.

"Come lo ho visto morire". Principe Filippo, la struggente testimonianza della contessa Sophie: il Regno Unito sotto-choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.