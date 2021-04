Il principe Filippo, bomba su Harry prima dei funerali: "Sapeva che stava morendo ma ha scelto di non tornare"

17 aprile 2021 a

Sapeva tutto, Harry, ma ha scelto di restare negli Usa". A poche ore dai funerali del Principe Filippo a Windsor, i tabloid britannici si scatenano sul Duca di Sussex e sua moglie Meghan Markle, descrivendo una famiglia reale disastrata e dilaniata da veleni e risorsi proprio nel giorno del grande lutto. Il figlio secondogenito di Carlo e Diana è definito "schiacciato dai sensi di colpa" per non aver potuto dare un ultimo saluto dal vivo al nonno, principe consorte della Regina Elisabetta, scomparso venerdì scorso a 99 anni.

Eppure, già da un paio di mesi il Duca di Edimburg stava male. Era stato in ospedale, operato al cuore, e solo la ferrea volontà di Filippo e della Regina Elisabetta ha convinto i medici a lasciarlo tornare a casa, per morire tra i suoi affetti. Insomma. tutti, a Buckingham Palace, sapevano di quanto grave fosse la situazione e c'è da immaginarsi che qualcuno avesse informato anche i duchi ribelli Oltreoceano. Peraltro, proprio nei giorni del ricovero di Filippo, Meghan e Harry nulla hanno fatto per bloccare l'uscita della famigerata intervista a Oprah Winfrey con la quale hanno scaricato sulla Royal Family tonnellate di fango e accuse, compresa quella di razzismo. La versione di Harry affranto, insomma, fa un po' a pugni con la ricostruzione dei fatti e forse viene cavalcata dalle fonti ufficiali per sopire le frizioni e far apparire la famiglia unita, almeno per una volta. La verità è che per evitare nuove polemiche, Harry ha scelto di restare a Los Angeles, senza salutare il nonno morente.

Vale lo stesso per sua moglie Meghan, ancora più invisa a Corte e alla stampa britannica. Lei, a differenza di Harry, non parteciperà ai funerali a Windsor e li seguirà via streaming. Ufficialmente è rimasta negli Usa per precauzione, visto che è al sesto mese di gravidanza, ma i ben informati assicurano che l'unico valido motivo è la volontà di sfuggire a una situazione che imbarazzante sarebbe stato dire poco.

